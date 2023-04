Brescia | per “dispetto” alla moglie abbandona i 4 figli piccoli in macchina | denunciato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ha lasciato i quattro, due dei quali in fasce, in auto. Di notte e al freddo. Il motivo? Fare un “. È quanto accaduto ieri sera a, nel quartiere Urago Mella: i quattro fratellini, adagiati sui seggiolini per auto, sono stati notati sul marciapiede da alcuni residenti, che hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Una volta arrivati, i militari dell’Arma hanno prestato soccorso aiinfreddoliti e impauriti e allertato il 118. I bambini sono stati portati in ospedale, per verificarne le condizioni di salute dopo l’abbandono: fortunatamente non hanno riportato nessun danno fisico. Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che si trattava di quattro bambini di età compresa tra zero e 3 anni, tuttidi una ...