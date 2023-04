Brescia, lascia in strada i 4 figli piccoli: padre denunciato (Di lunedì 17 aprile 2023) E' successo ieri sera nel quartiere Urago Mella. I piccoli, da 0 a 3 anni, sono stati lasciati sul marciapiede di fronte alla vecchia residenza dei suoceri del padre, ora denunciato per abbandono Di notte, al freddo, un padre ha lasciato i quattro figli, due dei quali in fasce, adagiati per strada sui seggiolini per auto. E’ successo ieri sera a Brescia, nel quartiere Urago Mella. I piccoli sono stati notati sul marciapiede da alcuni residenti, che hanno avvertito i carabinieri del Radiomobile. Giunti sul posto, i militari hanno prestato soccorso ai bambini e allertato il 118, che li ha portati in ospedale, per verificarne le condizioni di salute, risultate ottime per tutti e quattro. Gli accertamenti successivi hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) E' successo ieri sera nel quartiere Urago Mella. I, da 0 a 3 anni, sono statiti sul marciapiede di fronte alla vecchia residenza dei suoceri del, oraper abbandono Di notte, al freddo, unhato i quattro, due dei quali in fasce, adagiati persui seggiolini per auto. E’ successo ieri sera a, nel quartiere Urago Mella. Isono stati notati sul marciapiede da alcuni residenti, che hanno avvertito i carabinieri del Radiomobile. Giunti sul posto, i militari hanno prestato soccorso ai bambini e allertato il 118, che li ha portati in ospedale, per verificarne le condizioni di salute, risultate ottime per tutti e quattro. Gli accertamenti successivi hanno ...

