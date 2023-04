Brescia | lascia in strada i 4 figli piccoli | padre denunciato

(Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Di notte, al freddo, unhato i quattro, due dei quali in fasce, adagiati persui seggiolini per auto. E’ successo ieri sera a, nel quartiere Urago Mella. Isono stati notati sul marciapiede da alcuni residenti, che hanno avvertito i carabinieri del Radiomobile. Giunti sul posto, i militari hanno prestato soccorso ai bambini e allertato il 118, che li ha portati in ospedale, per verificarne le condizioni di salute, risultate ottime per tutti e quattro. Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che si trattava di quattro fratellini di età compresa tra 0 e 3 anni, tuttidi una coppia italiana residente in Germania, abbandonati dalall’esterno dell’abitazione dei suoceri, a ...

Per fare un dispetto alla moglie, con la quale è in lite da tempo, ha lasciato i 4 figli sul marciapiede fuori dall'ex casa dei suoceri, a: i 4 fratellini, due ancora in fasce e il più grande di tre anni, sono stati trovati adagiati in altrettanti seggiolini per auto. Quando sono arrivati sul posto, i carabinieri hanno soccorso i ...Di notte, al freddo, un padre ha lasciato i quattro figli, due dei quali in fasce, adagiati per strada sui seggiolini per auto. E' successo ieri sera a, nel quartiere Urago Mella. I piccoli sono stati notati sul marciapiede da alcuni residenti, che hanno avvertito i carabinieri del Radiomobile. Giunti sul posto, i militari hanno prestato ...

Per fare un dispetto alla moglie, con la quale è in lite da tempo, ha lasciato i 4 figli sul marciapiede fuori dall’ex casa dei suoceri, a Brescia: i 4 fratellini, due ancora in fasce e il più grande ...lasciando i figli con il marito. Che, dovendo però far ritorno anche lui in Italia per assistere il padre malato, ha portato anche i bambini in auto a Brescia: nel cuore della notte è arrivato davanti ...