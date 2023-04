Brasile: Mourinho resta la prima alternativa ad Ancelotti per il ruolo di ct (Di lunedì 17 aprile 2023) Carlo Ancelotti resta l’obiettivo numero uno per la panchina del Brasile, ma secondo The Athletic il piano B risalirebbe a Josè Mourinho. La dirigenza brasiliana offrirebbe il posto di ct all’attuale allenatore della Roma, però pure lui sotto contratto fino al 2024 e corteggiato anche dall’Al Nassr. La società saudita sarebbe disposta a offrire un ingaggio da 60 milioni di euro all’anno, la stessa cifra proposta a Zinedine Zidane. Il casting per la Seleçao starebbe coinvolgendo anche altri nomi come Joachim Loew, Jorge Jesus, Fernando Diniz e Abel Ferreira. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Carlol’obiettivo numero uno per la panchina del, ma secondo The Athletic il piano B risalirebbe a Josè. La dirigenza brasiliana offrirebbe il posto di ct all’attuale allenatore della Roma, però pure lui sotto contratto fino al 2024 e corteggiato anche dall’Al Nassr. La società saudita sarebbe disposta a offrire un ingaggio da 60 milioni di euro all’anno, la stessa cifra proposta a Zinedine Zidane. Il casting per la Seleçao starebbe coinvolgendo anche altri nomi come Joachim Loew, Jorge Jesus, Fernando Diniz e Abel Ferreira. SportFace.

