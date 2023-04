Brasile | addio all’idea del Kit verde pro Amazzonia e ancora dubbi sul nuovo Ct

(Di lunedì 17 aprile 2023) La Nazionale brasiliana continua ad essere senza Ct e senza nuova divisa. Secondo quanto emerge, il Presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues, che ha previsto delle amichevoli il 12 e il 20 giugno, si trova in un momento di incertezza per diversi fattori. Iniziando dal tecnico che non èstato scelto: l’obiettivo numero uno è Ancelotti, ma l’allenatore dei blancos non vorrebbe lasciare Madrid prima della fine del proprio contratto. Poi il problema delle squadre da poter affrontare in amichevole: non èstata trovata una Nazionale all’altezza, inoltre, bisogna tener conto della regola Uefa che proibisce di giocare amichevoli in un paese con cinque o più ore di differenza di fuso orario. Infine, la divisa: Rodrigues vorrebbe disputare le sfide per lanciare un messaggio per la tutela ambientale del pianeta e della foresta amazzonica, indossando ...

Nuovo allenatore Brasile, anche il portoghese sarebbe un'opzione qualora la Federcalcio non dovesse arrivare al tecnico italiano ...