Bove: «Il vantaggio sull’Inter? Non facciamo calcoli» (Di lunedì 17 aprile 2023) Edoardo Bove ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Udinese per 3-0, punti fondamentali per la corsa alla Champions League. vantaggio – Edoardo Bove ha parlato del vantaggio della Roma su Milan e Inter in vista della qualificazione alla prossima Champions League: «Il vantaggio sulle altre? Non facciamo calcoli. Questo campionato ci insegna a guardare partita per partita. Abbiamo due competizioni e dobbiamo fare il massimo per andare avanti il più possibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Edoardoha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Udinese per 3-0, punti fondamentali per la corsa alla Champions League.– Edoardoha parlato deldella Roma su Milan e Inter in vista della qualificazione alla prossima Champions League: «Ilsulle altre? Non. Questo campionato ci insegna a guardare partita per partita. Abbiamo due competizioni e dobbiamo fare il massimo per andare avanti il più possibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Bove: «Il vantaggio sull'Inter? Non facciamo calcoli» - - Dalla_SerieA : Roma-Udinese 3-0: gol di Bove, Pellegrini, Abraham - - Bertolca10 : Dopo Milan e Inter, anche contro la Roma, la patata di Silvestri su rigore non impedisce il vantaggio alla squadra… - DanieleSormani : ???? Bove nel primo tempo porta in vantaggio i giallorossi. Nella ripresa Pellegrini raddoppia e Rui Patricio para un… - persemprecalcio : ???? Bove nel primo tempo porta in vantaggio i giallorossi. Ma nella ripresa Pellegrini raddoppia e Rui Patricio para… -