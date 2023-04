Borse in frenata. A Milano protagoniste le banche (Di lunedì 17 aprile 2023) Nuovi rumors su aggregazioni sostengono Banco Bpm e Mps a Piazza Affari. Vivaci i listini cinesi. Euro/dollaro sulla soglia di 1,10 Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 17 aprile 2023) Nuovi rumors su aggregazioni sostengono Banco Bpm e Mps a Piazza Affari. Vivaci i listini cinesi. Euro/dollaro sulla soglia di 1,10

Borse in frenata. A Milano protagoniste le banche Nuovi rumors su aggregazioni sostengono Banco Bpm e Mps a Piazza Affari. Vivaci i listini cinesi. Euro/dollaro sulla soglia di 1,10 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Borse europee sono in frenata dopo una mattinata positiva. Il mercato aspetta le trimestrali dei gruppi quotati (da domani altre banche Usa come BofA e Goldman Sachs ma anche Netflix) ma monitora ... Mercati prudenti. Attesa per l'intervento di Lagarde Si muovono in ordine sparso le principali Borse europee, con gli investitori che attendono gli esiti della stagione delle trimestrali. Intanto ... Negli Stati Uniti, la frenata dellevendite al dettaglio, ... Frenata dolce Le grandi, che danno forma e consistenza alle borse, hanno fatto il pieno di finanziamenti a tasso fisso negli anni scorsi, quando i tassi erano a zero o negativi, e non risentono più di tanto del ... Nuovi rumors su aggregazioni sostengono Banco Bpm e Mps a Piazza Affari. Vivaci i listini cinesi. Euro/dollaro sulla soglia di 1,10 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Leeuropee sono indopo una mattinata positiva. Il mercato aspetta le trimestrali dei gruppi quotati (da domani altre banche Usa come BofA e Goldman Sachs ma anche Netflix) ma monitora ...Si muovono in ordine sparso le principalieuropee, con gli investitori che attendono gli esiti della stagione delle trimestrali. Intanto ... Negli Stati Uniti, ladellevendite al dettaglio, ...Le grandi, che danno forma e consistenza alle, hanno fatto il pieno di finanziamenti a tasso fisso negli anni scorsi, quando i tassi erano a zero o negativi, e non risentono più di tanto del ... Borsa: Europa frena a meta' seduta, Milano +0,2% con Banco Bpm ... Borsa Italiana Frenano i mercati europei Dopo un avvio brillante, i principali listini europei hanno progressivamente limato i guadagni fino a portarsi a ridosso della parità con Parigi (-0,05) e Francoforte (-0,02) addirittura in negativo. Mercati prudenti. Attesa per l'intervento di Lagarde Si muovono in ordine sparso le principali Borse europee, con gli investitori che attendono gli esiti della stagione delle trimestrali. Dopo un avvio brillante, i principali listini europei hanno progressivamente limato i guadagni fino a portarsi a ridosso della parità con Parigi (-0,05) e Francoforte (-0,02) addirittura in negativo.Si muovono in ordine sparso le principali Borse europee, con gli investitori che attendono gli esiti della stagione delle trimestrali.