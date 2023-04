Borse di primavera: quella perfetta per i pic-nic fuori porta arriva direttamente da Lady Diana (Di lunedì 17 aprile 2023) Nei primi anni Ottanta, nei suoi momenti più rilassati, l'amata principessa amava abbinare ai suoi look più casual una pratica borsa trapuntata, dalla fantasia floreale, oggi di nuovo sul mercato. Un'ispirazione royal per la prossima gita in campagna Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 aprile 2023) Nei primi anni Ottanta, nei suoi momenti più rilassati, l'amata principessa amava abbinare ai suoi look più casual una pratica borsa trapuntata, dalla fantasia floreale, oggi di nuovo sul mercato. Un'ispirazione royal per la prossima gita in campagna

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Borse primavera/estate 2023: le principali tendenze per questa nuova stagione - Valsusaoggi : BUTTIGLIERA ALTA, DA G.B. SPORT LA NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA: CALZATURE, BORSE E ACCESSORI - FabioTanzilli : BUTTIGLIERA ALTA, DA G.B. SPORT LA NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA: CALZATURE, BORSE E ACCESSORI - Valsusaoggi : VALSUSA, DA G.B. SPORT LA NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA: CALZATURE, BORSE E ACCESSORI - infoitcultura : 3 borse iconiche e di lusso da indossare in primavera proprio come ci insegnano le sorelle Ferragni -