Borsa, Tokyo e Cina positive. Hong Kong col segno meno (Di lunedì 17 aprile 2023) Le piazze orientali non seguono l’andamento ribassista degli indici Usa, in attesa dell’avvio della stagione delle trimestrali Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 17 aprile 2023) Le piazze orientali non seguono l’andamento ribassista degli indici Usa, in attesa dell’avvio della stagione delle trimestrali

Borsa Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia Tokyo chiude la prima seduta della settimana sui livelli della vigilia, insieme alle altre piazze asiatiche, malgrado il finale in calo degli indici azionari statunitensi, venerdì. A dare linfa al ... Borsa, Tokyo e Cina positive. Hong Kong col segno meno Le piazze orientali non seguono l'andamento ribassista degli indici Usa, in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, malgrado l'andamento ribassista degli indici azionari statunitensi, sostenuta dalla debolezza dello yen, e in attesa dell'avvio ... Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,16% Indice Nikkey +0,16% a quota 28.537,99 all'apertura pomeridiana. 17 - 04 - 2023 05:38