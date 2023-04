Borsa Milano oggi, Piazza Affari in ribasso. Attesa per la Bce (Di lunedì 17 aprile 2023) Seduta abbastanza negativa per le Borse europee. Il sentiment generale, in Attesa dell’intervento della presidente della Bce Lagarde, rimane però di cauto ottimismo, con i riflettori che si accendono proprio sulle mosse delle banche centrali e sulle trimestrali negli Stati Uniti. La Bce dovrebbe ancora alzare i tassi fino all’estate, con il dubbio, per ora, su 25 o 50 punti base di aumento. In Italia, l’inflazione di marzo ha segnato un ulteriore rallentamento, con un aumento ritoccato dall’Istat al 7,6% annuale rispetto alla stima precedente del 7,7%. Al livello internazionale perde terreno l’oro, su cui gli investitori avevano puntato nelle scorse settimane come bene rifugio per eccellenza. Al Ttf di Amsterdam stabile il gas a 41 euro al megawattora. In discesa invece il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che calano di circa l’1%. A Milano il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Seduta abbastanza negativa per le Borse europee. Il sentiment generale, indell’intervento della presidente della Bce Lagarde, rimane però di cauto ottimismo, con i riflettori che si accendono proprio sulle mosse delle banche centrali e sulle trimestrali negli Stati Uniti. La Bce dovrebbe ancora alzare i tassi fino all’estate, con il dubbio, per ora, su 25 o 50 punti base di aumento. In Italia, l’inflazione di marzo ha segnato un ulteriore rallentamento, con un aumento ritoccato dall’Istat al 7,6% annuale rispetto alla stima precedente del 7,7%. Al livello internazionale perde terreno l’oro, su cui gli investitori avevano puntato nelle scorse settimane come bene rifugio per eccellenza. Al Ttf di Amsterdam stabile il gas a 41 euro al megawattora. In discesa invece il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che calano di circa l’1%. Ail ...

