Borsa: Milano chiude in calo, - 0,62% (Di lunedì 17 aprile 2023) Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,62% a 27.700 punti. . 17 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Chiusura inper Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,62% a 27.700 punti. . 17 aprile 2023

