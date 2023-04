Borsa: Europa poco mossa nel finale con indici Usa, Milano - 0,5% (Di lunedì 17 aprile 2023) Borse europee nel finale poco mosse con gli indici Usa contrastati a cavallo della parità. In attesa che parli la presidente della Bce Christine Lagarde Milano cede lo 0,5%, Parigi lo 0,25%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Borse europee nelmosse con gliUsa contrastati a cavallo della parità. In attesa che parli la presidente della Bce Christine Lagardecede lo 0,5%, Parigi lo 0,25%, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Azioni, ricchi dividendi a Piazza Affari La borsa di #Milano è la più generosa d'Europa: le quotate sul listino pr… - fisco24_info : Borsa, l'Europa chiude contrastata. Londra +0,11%, Parigi -0,28%: Segno ,meno per Francoforte, positiva Madrid - fisco24_info : Borsa: Europa poco mossa nel finale con indici Usa, Milano -0,5%: Ulteriore calo per l'oro e per il greggio, sale i… - infoiteconomia : Borsa: listini immobili in Europa dopo Wall Street, Milano - infoiteconomia : Borsa: contrasti in Europa, futures positivi, Milano -