Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Ucraina, Borrell (Ue): 'Mosca sta bloccando 50 navi cariche di grano' #Ucraina #Russia #guerra #17aprile - PoliticaNewsNow : Russia, Borrell: 'Ue condanna fermamente la decisione delle autorità di Mosca..' -

Lo ha scritto su Twitter l'alto rappresentante della politica estera Ue Josepricordando che "le conseguenze della guerra in Ucraina riguardano tutti noi" e che "il G7 resta unito nel nostro ...17 apr 14:03blocca 50 navi cariche di grano 'La Russia sta nuovamente bloccando 50 navi nel Mar Nero con a bordo grano urgentemente necessario. L'Ue sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite e ......farà seguito nei prossimi giorni l'Alto Rappresentante per la politica estera comune Josep, ... Al contrario, l'interdipendenza consi è trasformata in arma di ricatto che il Cremlino ha ...

Borrell, Mosca blocca 50 navi cariche di grano Tiscali Notizie

“L’Unione europea condanna fermamente la sentenza di un tribunale di Mosca che ha condannato il politico di opposizione ... Lo dichiara in una nota l’Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...