(Di lunedì 17 aprile 2023) Stefanoha parlato a Sunday Night Square, il programma di Dazn, riguardo la differenza nelle prestazionitra Campionato e Champions League ERRORI – Stefanoha detto la sua sul momento, con leche nonda parecchio: «L’allenatore è il responsabile della squadra. Io però continuo a vedere una differenza negli errori che commette la squadra. Bastoni in Champions disegna la giocata. Contro il Monza è lui a perdere Caldirola, contro la Fiorentina idem. Ci sono degli errori ripetuti in diverse zone del campo. Penso che all’interno del gruppo ci sia una differenza di apporto nelle competizioni. Leè chiaro che abbiano unavuti tutte e quattro diverse occasioni. Nessuno ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Borghi: «Le punte dell'Inter hanno un problema, non segnano» - - CiccioIlBrillo : @3m1rtx @MarkReedRossi @borghi_claudio @__FTonin @CorazzaEP Nel 2020 il deficit è stato di circa il 10%,nessuno ha… -

"Durante lo scorso fine settimana di Pasqua abbiamo avutodi 6 mila persone in ...smistare i visitatori ma c'è chi chiede di fare una promozione più attinente alla realtà dei piccolie ......L'ideale per un bagno con vista sul centro è la baia di Marina Piccola con spiaggetta tra le... Come arrivare e dove soggiornare green Il centro storico, come un pò tutti i, è zona a ...... presente anche il parlamentare Enrico. Casili ha evidenziato le positività oltre confine. '... Duedi diamente: la Lonza del settore chimico, Scintilla nella tecnologia. Casili ha parlato ...

Il Borgo dei Borghi, Ronciglione punta a vincere. Si può votare fino a domenica 26 ilmessaggero.it

"Siamo gente pragmatica: una volta fatta la frittata bisogna cercare di metterla nel piatto nel miglior modo possibile. Siamo ...Coldiretti Calabria: soddisfazione per prenotazioni e presenze nel periodo pasquale negli agriturismi un input positivo anche per la stagione estiva ...