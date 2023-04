Bonus trasporti per le famiglie con reddito sotto i 20mila euro | è partita la corsa alle domande

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Il #GovernoMeloni è pronto ad aumentare ulteriormente l’assegno unico e universale per le famiglie numerose o con… - Agenzia_Ansa : Bonus trasporti, domande al via da oggi. Ecco chi può averlo e come fare per richiederlo. #ANSA - MinLavoro : ???? Da oggi è possibile richiedere il #Bonustrasporti sul sito - TreninoBlu : RT @InfoAtac: #info #atac - nella sezione myatac è possibile utilizzare il bonus Trasporti. Accedi al link - LaFreccia_Mag : RT @fsnews_it: Da #oggi #17aprile torna il #bonustrasporti. Il fondo stanziato consente, fino a esaurimento delle risorse e non oltre il #3… -

E' partita sulla piattaforma ministeriale, la corsa per ottenere il2023, il beneficio del valore massimo di 60 euro mensili concesso a chi risulta titolare di un reddito complessivo, riferito al 2022, non superiore a 20mila euro. Ilpotrà essere ...Dalla mattina di lunedì 17 aprile 2023 è attiva la piattaforma che permette di poter richiedere il2023 , la misura pensata e lanciata dall'esecutivo Draghi nel 2022 e in ritardo per l'anno corrente. L'agevolazione, come già successo nei mesi passati, può essere richiesta senza Isee.Iscriviti subito Tutto su ChatGPT e sulla battaglia per la privacy: che cosa succede ora Dal 17 aprile si può richiedere il2023: ecco come fare Perché abbiamo ripopolato di orsi il ...

Bonus trasporti 2023, oggi il click day. Ecco cosa sapere e come chiederlo Sky Tg24

Da oggi, partono le domande per il bonus per i trasporti. Sarà possibile presentare le rispettive domande, per un contributo, che può arrivare fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento mensile, ...OVADA- In arrivo un bonus del 10% sul prezzo dell’abbonamento mensile, previsto per i ritardi e disservizi registrati nel mese di febbraio. L’annuncio è stato dato dal Comitato Trasporti Valli Stura e ...