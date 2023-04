Bonus trasporti; da domani il click day, ecco come fare per ottenerlo (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Governo ha rinnovato il Bonus trasporti anche per il 2023. Vediamo insieme i requisiti di accesso e le modalità per richiederlo. Il Bonus trasporti è un’agevolazione prevista dal governo italiano per supportare le persone a basso reddito nell’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ferroviario. È stato introdotto nel maggio del 2022 attraverso il Decreto Aiuti. In questo periodo di rincari e prezzi insostenibili per le famiglie italiane, il Governo ha esteso la validità del Bonus trasporti anche al 2023. Il Bonus trasporti aiuterà gli italiani nelle spese per i mezzi pubblici anche nel 2023 – ilovetrading.itSi tratta di un contributo economico che può essere richiesto online tramite la piattaforma dedicata e utilizzato per ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Governo ha rinnovato ilanche per il 2023. Vediamo insieme i requisiti di accesso e le modalità per richiederlo. Ilè un’agevolazione prevista dal governo italiano per supportare le persone a basso reddito nell’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ferroviario. È stato introdotto nel maggio del 2022 attraverso il Decreto Aiuti. In questo periodo di rincari e prezzi insostenibili per le famiglie italiane, il Governo ha esteso la validità delanche al 2023. Ilaiuterà gli italiani nelle spese per i mezzi pubblici anche nel 2023 – ilovetrading.itSi tratta di un contributo economico che può essere richiesto online tramite la piattaforma dedicata e utilizzato per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Bonus trasporti, domande al via da oggi. Ecco chi può averlo e come fare per richiederlo. #ANSA - MinLavoro : ???? Da oggi è possibile richiedere il #Bonustrasporti sul sito - Teleconsulspa : Bonus trasporti 2023, al via le richieste - PaeseRoma : Bonus trasporti – domande da lunedì 17 aprile 2023 - chrprm_ : io gasata per il bonus trasporti 2023 -