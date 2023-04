Bonus trasporti da 60 euro | come richiederlo

... in Germania agli statali sta per essere assegnato unanti - inflazione di 3 mila euro, più ... alla "controversia di mesi che ha provocato numero scioperi e paralizzato i". Marcello ...Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rinnovato anche per il 2023 la possibilità di richiedere il, di importo fino a 60 euro. Utilizzando tale, gli studenti e le studentesse dell'Università degli Studi di Perugia possono ridurre fino a zero - nel caso di un reddito ...... forte di oltre due milioni di iscritti, ottiene anche undi 3mila euro una tantum contro l'... ponendo fine a una controversia di mesi che ha provocato numero scioperi e paralizzato i...

Decreto Lavoro 2023, bonus trasporti e rottamazione cartelle: una settimana ricca di novità Informazione Fiscale

Statali, in Germania arrivano sostanziosi aumenti. Siglato il nuovo contratto di lavoro che si applica a circa due milioni e mezzo di dipendenti nel settore pubblico. Le buste paga aumenteranno ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenta la sua ricetta per rilanciare l'economia italiana, partendo dagli aumenti di stipendio, dal fondo sovrano e dallo stop alla politica dei bonus.