Bonus trasporti | boom di domande nel primo giorno | oltre 140mila i cittadini

per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74 per cento) giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro (7.965.461). Fino alle 17 di oggi ...per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74%) giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro (7.965.461). Fino a lunedì 17 aprile sono ...Boom di domande per ilnel primo click day. Fino alle 17 di oggi sono stati 153.408 i voucher richiesti: di questi 141.510 sono stati concessi ai cittadini, prevalentemente il 41,74% a giovani di età ...

Boom del bonus trasporti, dato a più di 140mila cittadini Agenzia ANSA

La maggior parte degli abbonamenti agevolati dal Bonus trasporti (30.449) è stata sottoscritta con Trenitalia. Il flusso Il picco degli accessi al portale creato ad hoc per accedere al beneficio dal ...A Roma grazie al bonus trasporti si può usufruire di un contributo pari a 60 euro per acquistare abbonamenti Atac per bus, metro e tram o Cotral. Ecco come richiederlo e chi può usufruirne. La ...