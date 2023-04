Bonus trasporti 60 euro, da oggi al via le domande: occasione per studenti, docenti e Ata (Di lunedì 17 aprile 2023) A partire dalle ore 8:00 di lunedì 17 aprile, sarà possibile accedere alla piattaforma digitale per richiedere il Bonus trasporti 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 aprile 2023) A partire dalle ore 8:00 di lunedì 17 aprile, sarà possibile accedere alla piattaforma digitale per richiedere il2023. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... snippetsofme_ : Ma il bonus trasporti si può richiedere solo oggi? - 369mirrors : ma qualcuno su atm trova la sezione bonus trasporti? - elevenshearts : @atm_informa buongiorno, posso chiedervi il link per la procedura bonus trasporti? Grazie mille - carmen_distaso : RT @Agenzia_Ansa: Bonus trasporti, domande al via da oggi. Ecco chi può averlo e come fare per richiederlo. #ANSA - TiniStoesselFCI : ma trenord non prende il bonus trasporti ancora o sono solo io sfigata? #BonusTrasporti -