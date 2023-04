Bonus trasporti 2023: ora è possibile richiederlo e utilizzarlo (Di lunedì 17 aprile 2023) LA SCADENZA . Da lunedì 17 aprile è possibile richiedere il contributo per un valore massimo di 60 euro per acquistare abbonamenti mensile o annuali ai trasporti pubblici. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 aprile 2023) LA SCADENZA . Da lunedì 17 aprile èrichiedere il contributo per un valore massimo di 60 euro per acquistare abbonamenti mensile o annuali aipubblici.

