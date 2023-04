Bonus trasporti 2023, ecco come funziona (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Bonus trasporti 2023 è ora disponibile per i cittadini che desiderano abbonarsi a servizi di trasporto pubblico locale (TPL) come bus e metro. Quest’anno, però, ci sono alcune novità rispetto al 2022. Requisiti per accedere al Bonus Il principale cambiamento riguarda il requisito di reddito massimo per poter richiedere il Bonus: quest’anno è stato abbassato a 20.000 euro, rispetto ai 35.000 euro dello scorso anno. Gli aspiranti beneficiari dovranno fornire un’autocertificazione del proprio reddito, che potrà essere verificata successivamente. Obiettivi del Bonus trasporti Il Bonus trasporti ha come obiettivo principale quello di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e, di conseguenza, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilè ora disponibile per i cittadini che desiderano abbonarsi a servizi di trasporto pubblico locale (TPL)bus e metro. Quest’anno, però, ci sono alcune novità rispetto al 2022. Requisiti per accedere alIl principale cambiamento riguarda il requisito di reddito massimo per poter richiedere il: quest’anno è stato abbassato a 20.000 euro, rispetto ai 35.000 euro dello scorso anno. Gli aspiranti beneficiari dovranno fornire un’autocertificazione del proprio reddito, che potrà essere verificata successivamente. Obiettivi delIlhaobiettivo principale quello di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e, di conseguenza, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Bonus trasporti, domande al via da oggi. Ecco chi può averlo e come fare per richiederlo. #ANSA - MinLavoro : ???? Da oggi è possibile richiedere il #Bonustrasporti sul sito - InfoAtac : #info #atac - nella sezione myatac è possibile utilizzare il bonus Trasporti. Accedi al link… - PrimaBergamo : Da oggi si può richiedere il Bonus trasporti 2023: ecco le modalità: Da oggi, lunedì 17 aprile, all'indirizzo… - suitetti : RT @InfoAtac: #info #atac - nella sezione myatac è possibile utilizzare il bonus Trasporti. Accedi al link -

Bonus trasporti per 140mila cittadini 20.15 Bonus trasporti per 140mila cittadini Assegnati bonus trasporti per oltre 140 mila cittadini,prevalentemente giovani, per un valore di quasi 8mln di euro. Fino alle 17 di oggi sono stati 153.408 i ... Bonus trasporti: assegnato a 141mila cittadini, il 41,7% tra 20 e 29 anni Bonus trasporti per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74%) giovani di eta' compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro (7.965.461). Fino alle 17 di oggi sono stati ... 'Bonus trasporti per oltre 140.000 cittadini' Bonus trasporti per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74%) giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro. Lo rende noto il Ministero del Lavoro. Fino ... 20.15per 140mila cittadini Assegnatiper oltre 140 mila cittadini,prevalentemente giovani, per un valore di quasi 8mln di euro. Fino alle 17 di oggi sono stati 153.408 i ...per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74%) giovani di eta' compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro (7.965.461). Fino alle 17 di oggi sono stati ...per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74%) giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro. Lo rende noto il Ministero del Lavoro. Fino ... Bonus trasporti 2023, oggi il click day. Ecco cosa sapere e come chiederlo Sky Tg24 Bonus trasporti, la soddisfazione del ministro del Lavoro: contributo per 140mila cittadini Bonus trasporti per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74%) giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro (7.965.461). Fino a lunedì 17 aprile sono ... 'Bonus trasporti per oltre 140.000 cittadini' Bonus trasporti per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74%) giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro. Lo rende noto il Ministero del Lavoro. Fino a ... Bonus trasporti per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74%) giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro (7.965.461). Fino a lunedì 17 aprile sono ...Bonus trasporti per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74%) giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro. Lo rende noto il Ministero del Lavoro. Fino a ...