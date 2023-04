Bonus Trasporti 2023 | domande al via oggi | requisiti | come richiederlo

(Di lunedì 17 aprile 2023) Aperta la piattaforma per il contributo da 60 euro destinato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito non superiore a 20mila euro Al vialeper il. Dalle ore 8 è attiva la piattaforma digitale per accedere a un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Il beneficio è destinato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro. La domanda potrà essere inviata accedendo su.lavoro.gov.it con Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie). anziati 100 milioni euro. “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le ...

