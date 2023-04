Bonus trasporti 2023 | da oggi al via le domande | come funziona

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ritorna il. Dalle ore 8 di questa mattina è attiva la piattaforma predisposta dal governo per richiedere il beneficio di 60 euro per il trasporto pubblico dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro. Sono a disposizione un totale di 100 milioni di euro per comprare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico., daal via le: eccofare per richiederlo Dalle ore 8 di, 17 aprile, riaprono leper accedere a questo incentivo che è dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini in generale. Unico requisito richiesto per poter accedere al ...

Dalle ore 8:00 di questa mattina è attiva la piattaforma digitale per la richiesta del bonus trasporti 2023. Le persone con reddito non superiore a 20.000 euro possono chiedere un contribuito di 60 euro per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale valido sui mezzi ... Da oggi si può presentare la richiesta del tanto atteso bonus trasporti. L'incentivo da 60 euro ha l'obiettivo di sostenere le famiglie, gli studenti e i lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e ...

Il bonus trasporti è una agevolazione riproposta per il 2023 a favore dei cittadini. A chi spetta, come funziona e come fare domandaIn preparazione i nuovi aumenti per l'assegno unico per i figli, mentre parte il bonus trasporti e va invece a esaurirsi il bonus vacanze riservato ai senior. Gli annunci per il ...