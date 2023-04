Bonus trasporti 2023, al via il click day: come fare richiesta (Di lunedì 17 aprile 2023) E’ attiva da questa mattina alle 8 la piattaforma per la domanda di accesso al Bonus trasporti 2023, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo 2022 non superiore a 20mila euro. Ancora prima che la piattaforma partisse ufficialmente, si registravano oltre 200mila utenti in coda per la richiesta del contributo fino a 60 euro sul sito Bonustrasporti.lavoro.gov.it . Ricordiamo che le risorse per il Bonus trasporti 2023 ammontano a 100 milioni di euro, e che ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Bonus trasporti 2023, a chi spetta Possono ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) E’ attiva da questa mattina alle 8 la piattaforma per la domanda di accesso al, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo 2022 non superiore a 20mila euro. Ancora prima che la piattaforma partisse ufficialmente, si registravano oltre 200mila utenti in coda per ladel contributo fino a 60 euro sul sito.lavoro.gov.it . Ricordiamo che le risorse per ilammontano a 100 milioni di euro, e che ciascun beneficiario potrà chiedere unal mese, entro il 31 dicembree fino a esaurimento risorse., a chi spetta Possono ...

