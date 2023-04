Bonanni: «Se non arriva tra i primi quattro per Inzaghi è fallimento» (Di lunedì 17 aprile 2023) Simone Inzaghi è sotto l’occhio del ciclone, tre sconfitte consecutive in casa sono troppe per l’Inter in campionato. Massimo Bonanni ne ha parlato in questo modo su TMW Radio. DELUDENTE – Ancora una delusione per la squadra di Inzaghi, Bonanni ne ha parlato così: «L’Inter non ha fatto tutti questi stravolgimenti, però anche la partita è discutibile. Quanti gol ha sbagliato l’Inter? Inzaghi ha qualcosa da farsi perdonare, ma Dzeko all’ultimo secondo neanche si è buttato per prendere la palla. A 30 secondi dalla fine devi essere un carro armato e scaraventare la palla dentro. Io punterei più sulla certezza della qualificazione in Champions League dal campionato, da lì parte tutto. Per un allenatore ad esempio Inzaghi, non dovessi c’entrare la Champions sarebbe un ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Simoneè sotto l’occhio del ciclone, tre sconfitte consecutive in casa sono troppe per l’Inter in campionato. Massimone ha parlato in questo modo su TMW Radio. DELUDENTE – Ancora una delusione per la squadra dine ha parlato così: «L’Inter non ha fatto tutti questi stravolgimenti, però anche la partita è discutibile. Quanti gol ha sbagliato l’Inter?ha qualcosa da farsi perdonare, ma Dzeko all’ultimo secondo neanche si è buttato per prendere la palla. A 30 secondi dalla fine devi essere un carro armato e scaraventare la palla dentro. Io punterei più sulla certezza della qualificazione in Champions League dal campionato, da lì parte tutto. Per un allenatore ad esempio, non dovessi c’entrare la Champions sarebbe un ...

