Bonaccini contro Meloni: «Diceva “Basta sbarchi”, ora deve chiedere una mano all’Europa» (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ex candidato alla segreteria e presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini all’attacco di Meloni e del governo. Bonaccini come gli altri governatori Dem fa sapere che non collaborerà con il commissario per l’emergenza migranti. «È tempo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Se il governo pensa di abbandonare la via ordinaria dell’accoglienza, quella diffusa per intenderci, per realizzare grandi strutture, allora venga a confrontarsi. Peraltro, se avessimo gestito così l’accoglienza dei profughi ucraini la situazione sarebbe esplosa. Lo stesso governo non sta facendo nulla per far funzionare l’accoglienza, né per distribuire in modo equo e condiviso gli arrivi. Ho posto da mesi la questione, si è preferito non rispondere e ignorare il problema», dice in un’intervista a La Stampa. Nel colloquio con Fabio Martini ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ex candidato alla segreteria e presidente dell’Emilia-Romagna Stefanoall’attacco die del governo.come gli altri governatori Dem fa sapere che non collaborerà con il commissario per l’emergenza migranti. «È tempo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Se il governo pensa di abbandonare la via ordinaria dell’accoglienza, quella diffusa per intenderci, per realizzare grandi strutture, allora venga a confrontarsi. Peraltro, se avessimo gestito così l’accoglienza dei profughi ucraini la situazione sarebbe esplosa. Lo stesso governo non sta facendo nulla per far funzionare l’accoglienza, né per distribuire in modo equo e condiviso gli arrivi. Ho posto da mesi la questione, si è preferito non rispondere e ignorare il problema», dice in un’intervista a La Stampa. Nel colloquio con Fabio Martini ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VittorioRibeiro : @repubblica L assenza è inconsistenza. Continuiamo a dimenticare che è stata eletta contro Bonaccini non perché presentasse un programma - NosapaiD : @lucianoghelfi Schlein non a caso evita di rispondere: dovesse scegliere di opporsi al TMV, si metterebbe contro, o… - GramsciAG : @ugom65 @marattin ecco, è vero. Ma se chi guida quel partito, non è capace , perché non cambiarlo/li, visto che si… - mattiamattiaaa : [Di @a_padellaro per il @fattoquotidiano]. “Sull’invio delle armi a Kiev si è già mossa camminando sulle uova per… - PillaPaladini : RT @Laila76913893: @mesoada @lucianonobili @ItaliaViva Questo non lo sapevo. L'anonimo sarebbe @MatteoRichetti ? Questo è grave. Non mi mer… -