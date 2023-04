Bolzano | il corpo di una donna senza vita trovato in un sacco a pelo sotto un larice

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sono in corso accertamenti per chiarire la causa di morte di unadi 56 anni originaria di Merano il cuiè statoin unsu un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra, a 1750 metri di quota. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio da alcuni escursionisti che hanno notato ilun. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dell’Avs (Alpenverein Südtirol) e della Guardia di finanza e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha recuperato la salma. Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare il decesso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

