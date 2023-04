Bolzano | bimbo di 10 anni colpito dal disco da hockey | va in arresto cardiaco | è grave

(Di lunedì 17 aprile 2023) In gravi condizioni un giovane hockeista della formazione under 11 e 12 della Foxes Academy di. Durante una partita del torneo giovanile organizzato alla Meranarena di Merano, il bambino di 10è statoal petto dal puck (ilda gioco). L’urto gli ha provocato uncardiocircolatorio. Come riporta Video33, che ha dato la notizia, il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di: lì è stato sottoposto a ipotermia terapeutica, procedura con la quale viene diminuita la temperatura del corpo al fine di ridurre al minimo i dal cervello. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

