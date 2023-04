(Di lunedì 17 aprile 2023) Gli sono bastati 35 secondi per andare a segno e portare il Bologna in vantaggio. Incredibile ma vero, Nicola Sansone è riuscito in questo...

infatti, dopo la sconfitta in casa contro il Monza la squadra ha reagito e nonostante le diverse assenze è riuscita a non far rimpiangere. Qualche tempo fa sarebbe stato impensabile giocare ...

Bolognamania: nessuno indispensabile, tutti utili | Serie A ... Calciomercato.com

È il segreto (ora non più) di Thiago Motta: “Nessuno è indispensabile, tutti sono utili” ed è così che anche in assenza del numero 7 e del numero 9 rossoblù il Bologna è riuscito comunque a strappare ...