Bodi | «Razzisti | club devono collaborare! Stadi ed Europeo 2032…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il Ministro dello sport, Andrea, intervento sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato del tema contro il razzismo e gliitaliani. CONTRO I– Andreaparla del tema caldo come quello dei corie insulti alloo: «Soluzione per i cori? È l’auspicio di tutti, dipende dai comportamenti di tutti quindi ognuno può dare un contributo. Icollaborare cercando di mettere a disposizione filmati e indicare che sono indesiderati quelli che continuano con questi cori e l’immediatezza degli interventi. Chi si comporta così non è un tifoso ma un teppista». QUESTIONI– Il Ministro dello sportparla anche degliitaliani in ...