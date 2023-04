Boca Juniors-Deportivo Pereira Copa Libertadores | 19-04-2023 ore 02 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 17 aprile 2023) La partenza di Jorge Almiron alla guida delnon è stata quella immaginata da Riquelme. E’ entrato invece nella storia del club per essere il primo allenatore ad avere perso le prime due partite senza segnare nemmeno una rete, sconfitto prima dal San Lorenzo e poi in casa dall’Estudiantes lo scorso sabato. Con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Come Parola sulla copertina dell'album Panini. Mauro Boselli, ex attaccante, tra le altre di Genoa e Palermo, ha deciso con un gol in rovesciata la ...Una rete di Boselli a 5 minuti dalla fine ha deciso la sfida traed Estudiantes mentre l'altro successo esterno è stato per 2 - 0 del Belgano sul Gimnasia L. P.: nel primo tempo Veretti ...... domenica 16 aprile 2023 Programma delle partite del 16 aprile 2023 ALBANIA SUPER LEAGUE Kukesi - Vllaznia 15:00 Laci - Partizani 15:00 ARGENTINA LIGA PROFESIONAL- Estudiantes 00:00 ...

Video Gol Boselli in rovesciata in Boca Juniors-Estudiantes 0-1 Gazzetta

Giornata di calcio scoppiettante quella di oggi, passando dal Sud America alla vecchia Europa, tra sfide dal sapore storico. Si parte a mezzanotte con un grande classico del calcio argentino, Boca Jun ...Rosso ergo sum. Sembra che gli Xeneizes non facciano altro che costringere gli arbitri ad espellerli...Una media ricorrente e ...