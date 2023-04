BMW Italia e Insuperabili, insieme per gioco (Di lunedì 17 aprile 2023) Dalla strada al campo di calcio, dalle quattro ruote al pallone, con BMW Italia sempre protagonista. Il nuovo progetto, presentato a Casa Milan, si chiama «BMW IN TOUR», ed è nato a seguito della collaborazione tra ACIB (Associazione Concessionari Italiani della BMW) e Insuperabili, Onlus che promuove le omonime scuole di calcio che si rivolgono ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, comportamentale e fisica (il progetto, nato a Torino nel settembre del 2012 prendendo ispirazione dal modello inglese Football For Disabled, vanta 17 sedi in Italia, per un totale di oltre 650 atleti). In particolare, da sabato 29 aprile a mercoledì 7 giugno, gli Insuperabili partiranno in un tour a bordo di una BMW elettrica. Le 11 tappe saranno dislocate nelle diverse sedi Italiane delle ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Dalla strada al campo di calcio, dalle quattro ruote al pallone, con BMWsempre protagonista. Il nuovo progetto, presentato a Casa Milan, si chiama «BMW IN TOUR», ed è nato a seguito della collaborazione tra ACIB (Associazione Concessionarini della BMW) e, Onlus che promuove le omonime scuole di calcio che si rivolgono ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, comportamentale e fisica (il progetto, nato a Torino nel settembre del 2012 prendendo ispirazione dal modello inglese Football For Disabled, vanta 17 sedi in, per un totale di oltre 650 atleti). In particolare, da sabato 29 aprile a mercoledì 7 giugno, glipartiranno in un tour a bordo di una BMW elettrica. Le 11 tappe saranno dislocate nelle diverse sedine delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AutoAste : - ChiaraCompagnuc : Nuovo DFSK Glory iX5 2023, Suv già in vendita in Italia da 25mila euro che riprende Mercedes, Audi e Bmw… - AUTOilmensile : La prima versione a batteria del modello BMW più venduto in Italia sfodera numeri importanti, per potenza e coppia… - AutoAste : - FranzFranzudet : RT @agopatrick: @SalvOasi Dopo 3 mesi avevo rispedito Alfa in italia per disperazione ; e dopo 40 anni BMW -