BMW i7 - La M70 xDrive è l' elettrica più potente dell' Elica

(Di lunedì 17 aprile 2023) La BMW presenta al Salone di Shanghai la i7 M70: che non è solo la versione più performante'ammiraglia(115 CV in piùa i760), ma anche la piùtra le bavaresi puramente elettriche. In arrivo sui mercati globali nella seconda metà'anno, questa berlina sfrutta infatti un powetrain bimotore da 660 cavalli di potenza combinata e una coppia che, grazie a un boost temporaneo, può raggiungere i 1.100 Nm. Affilatissima. Caratterizzata da un design ad hoc per esterni ed interni, la i7 M70prevede anche un assetto dedicato, elaborato dalla divisione Ma BMW. La dotazione standard include sospensioni pneumatiche adattive e ammortizzatori a controllo elettronico la cui risposta è ottimizzata ...