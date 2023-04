Blanco è “Innamorato” e collabora con Mina

(Di lunedì 17 aprile 2023) foto di Bogdan @Chilldays Plakov waterfallROMA – L’artista multiplatinoè tornato con il suo attesissimo secondo album in studio “”, uscito il 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme per Island Records / Universal Music Italia. Anticipato dal successo del singolo “L’Isola Delle Rose”, certificato disco di platino, “” è una nuova finestra sull’universo di. Fiore all’occhiello del disco l’unica sensazionalezione connel brano “Un Briciolo Di Allegria”, un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo. “Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore.è la regina della musica italiana e la stimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpotifyItaly : Blanco mette le ali e conquista anche il billboard di Times Square ?? ???? Qual è la tua traccia preferita di 'Innamor… - BZYEA : Ho provato a fare una classifica su innamorato a tre giorni dall’uscita ma è stato letteralmente difficile, blanco… - youareporacci : RT @Maleccc_: Edo ha aggiunto alla sua playlist 2 nuove canzoni di Blanco - innamorato - lacrime di piombo dal suo nuovo album 'innamora… - GiadaFiore9497 : RT @Maleccc_: Edo ha aggiunto alla sua playlist 2 nuove canzoni di Blanco - innamorato - lacrime di piombo dal suo nuovo album 'innamora… - 58mpc1 : RT @Maleccc_: Edo ha aggiunto alla sua playlist 2 nuove canzoni di Blanco - innamorato - lacrime di piombo dal suo nuovo album 'innamora… -

Tanto rumore per nulla.ha inserito nel suo nuovo albumuna traccia chiamata Giulia dedicata alla sua ex e in molti hanno iniziato a parlare di mancanza di rispetto nei confronti dell' attuale fidanzata del ...... regina del cinema italiano SCATTI SOCIAL Fotogallery - Demi Moore con il suo chihuahua Pilaf SECONDO LAVORO Fotogallery -pubblica l'album '' Federica Carta ha spiegato ai follower: ...... regina del cinema italiano SCATTI SOCIAL Fotogallery - Demi Moore con il suo chihuahua Pilaf SECONDO LAVORO Fotogallery -pubblica l'album '' DOPO IL SUCCESSO DI "I BELIEVE" Kamrad ...

Blanco con "Innamorato" apre una nuova finestra sul suo mondo e... c'è anche Mina TGCOM

ROMA - L’artista multiplatino Blanco è tornato con il suo attesissimo secondo album in studio “Innamorato”, uscito il 14 aprile in formato CD, vinile, CD ...Martina Valdes ha pubblicato un video su TikTok spiegando perché non crede ci sia stata alcuna mancanza di rispetto da parte di Blanco. «Il suo mezzo di creatività è la musica, il polverone che si è ...