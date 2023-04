Birra non filtrata, Peroni la nuova lager: le caratteristiche (Di lunedì 17 aprile 2023) La Birra Peroni Non filtrata è una lager non filtrata che preserva il sapore originale degli ingredienti non trattati e si abbina perfettamente ai piatti tipici della cucina italiana ROMA – Peroni, il marchio storico della Birra italiana, presenta la sua ultima novità: Peroni Non filtrata, una Birra chiara ottenuta da un processo di produzione che mantiene intatte le caratteristiche organolettiche del malto 100% italiano tracciato in blockchain e del luppolo. Peroni Non filtrata è una Birra dal gusto pieno e fragrante e una schiuma cremosa e persistente. Viene prodotta con “processo integrale”, un processo meno raffinato in cui la ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 aprile 2023) LaNonè unanonche preserva il sapore originale degli ingredienti non trattati e si abbina perfettamente ai piatti tipici della cucina italiana ROMA –, il marchio storico dellaitaliana, presenta la sua ultima novità:Non, unachiara ottenuta da un processo di produzione che mantiene intatte leorganolettiche del malto 100% italiano tracciato in blockchain e del luppolo.Nonè unadal gusto pieno e fragrante e una schiuma cremosa e persistente. Viene prodotta con “processo integrale”, un processo meno raffinato in cui la ...

