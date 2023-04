Biocarburanti, dal G7 assist all’Italia: ecco perchè (Di lunedì 17 aprile 2023) Un assist all’Italia arriva dal G7 Clima, Energia e Ambiente che si è svolto a Sapporo, in Giappone, con l’apertura sul ruolo dei Biocarburanti nel processo di decarbonizzazione del settore dei trasporti. Biocarburanti, assist dal G7 Al termine del vertice è stata, infatti, sottolineata l’importanza dei Biocarburanti in vista della scadenza del 2035 che interessa il settore auto con lo stop delle vendite di auto a benzina e gasolio a partire da quella data.n I Biocarburanti, dei quali l’Italia è produttrice, vengono associati ai carburanti sintetici nello statement finale che evidenzia “le opportunità che questi offrono per contribuire ad una forte decarbonizzazione del settore automotive” ecco perchè “Credo che già da domani occorra ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Unarriva dal G7 Clima, Energia e Ambiente che si è svolto a Sapporo, in Giappone, con l’apertura sul ruolo deinel processo di decarbonizzazione del settore dei trasporti.dal G7 Al termine del vertice è stata, infatti, sottolineata l’importanza deiin vista della scadenza del 2035 che interessa il settore auto con lo stop delle vendite di auto a benzina e gasolio a partire da quella data.n I, dei quali l’Italia è produttrice, vengono associati ai carburanti sintetici nello statement finale che evidenzia “le opportunità che questi offrono per contribuire ad una forte decarbonizzazione del settore automotive”“Credo che già da domani occorra ...

