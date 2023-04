Bimba con sindrome di Down esclusa dal saggio di danza (Di lunedì 17 aprile 2023) Maria Francesca, bambina affetta dalla sindrome di Down, non parteciperà al saggio finale di danza organizzato dalla scuola che ha frequentato per circa sei anni. La 12enne sarebbe stata esclusa perché, stando a quanto riferisce... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 aprile 2023) Maria Francesca, bambina affetta dalladi, non parteciperà alfinale diorganizzato dalla scuola che ha frequentato per circa sei anni. La 12enne sarebbe stataperché, stando a quanto riferisce...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Stasera ci lasciamo con Puccini e un battito da Madama Butterfly, 'Bimba, bimba non piangere'. Cantano Piero Pretti… - fratotolo2 : Le mostruosità dell’#uteroinaffitto Bimba abbandonata in Ucraina nata in una delle fabbriche di bambini: il padre… - Aquila6811 : RT @Max_883: C'è una bimba in ospedale con una lesione al fegato e lui paragona il tutto ad infortuni calcistici. Voi non siete manco cogl… - stefy03864097 : In questa frase ci vedo dentro una donna criticata attacca dal 2019 ! Le auguro ogni bene ! E che inizi a stare ben… - giovwastaken : RT @youhatemario: @balotellicyborg Pirichello che se la prende con una ragazza per aver fatto ironia sui figli di Theo Pirichello che fa i… -