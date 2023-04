Bikinoff | l’app che “spoglia” le persone Il Garante dell’infanzia | “fenomeno preoccupante”

(Di lunedì 17 aprile 2023)che “” le. Il: “riceviamo almeno due segnalazioni a settimana.” Nata in Francia nel 2022,si è presto diffusa con grande successo. Si tratta di un’applicazione, che una volta acquisita l’immagine fotografica di una persona, la restituisce senza vestiti, ovvero completamente nuda. Ciò è possibile grazie all’intelligenza artificiale, che realizza un’immagine falsa, ma molto verosimile.licazione è molto popolare tra i giovanissimi e sembra diffondersi velocemente tra i banchi di scuola. Infatti, a Roma, due 14enni, per gioco e ignari delle conseguenza, hanno creato l’immagine nuda di una compagna minorenne, ...

