Biasin | «Inter-Benfica gara più importante degli ultimi X anni Se uno oggi…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 aprile 2023) Fabrizioha parlato di, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 19 aprile.– Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio. “Mercoledì l’è attesa dalla partita più(definite voi “X”). Se uno oggi è più attratto dalle questioni di mercato, dalle presunte cessioni, dagli ipotetici allenatori e così via, significa che non ha compreso l’enorme valore di“. Fonte: Twitter Fabrizio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...