Biasin | «Inter | 11 presi a caso devono fare più di un punto! No alibi»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 aprile 2023)non trova un colpevole nell’, ma non vuole escludere i giocatori dall’analisi. In collegamento nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista mette la squadra davanti alle proprie responsabilità. SBAGLIANO TUTTI – Fabrizionon esclude componenti dalla crisi dell’: «Simone Inzaghi sa che, in una situazione del genere, le critiche sono legittime. Tutte le settimane cerchiamo i colpevoli, è corretto dire che questa è una stagione ancora clamorosamente in bilico fra il fallimento totale e la leggenda. In questo momento, secondo me, dobbiamo ragionare su quello che succede su due universi: Europa e Italia. L’in Italia fa sempre la stessa partita, venticinque soluzioni con il solletico agli avversari che quando hanno un’occasione fanno gol e la partita è finita. In ...