Besiktas: ora pensa al ritorno di Weghorst: Il Besiktas valuta il ritorno di Wout Weghorst, ceduto al Manchester Un…

L'ex centrocampista del Tottenham edin forza alc'è cascato di nuovo. Secondo quanto riportato da il Sun , Dele Alli sarebbe tornato in Inghilterra negli ultimi giorni rendendosi subito protagonista di un nuovo scandalo. L'...Non solo in campo e in classifica.il derby tra Roma e Lazio rischia di spostarsi anche sul mercato con le due squadre che sono ... La richiesta delè di 13 milioni di euro a cui però il ......TURCHE - Sulla situazione di Kean sono particolarmente attenti due società turche come il...dipenderà tutto da lui e dai gol decisivi, come quello messo a segno contro il Verona 15 giorni ...

Super Lig, Aboubakar trascina il Besiktas: il Gala ora è a 8 punti. Pari del Basaksehir TUTTO mercato WEB

La sintesi della sconfitta dell'Atletico Madrid nell'amichevole di beneficenza per il terremoto in Turchia e Siria.Finisce con la netta vittoria del Besiktas per 3-1 contro il Giresunspor la 28^ giornata di Super Lig. La squadra di Gunes, trascinata da una doppietta.