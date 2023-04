Berrettini perde per Satta? Fiorello stende gli hater: "Offesa all'intelligenza" (Di lunedì 17 aprile 2023) Fiorello difende il tennista azzurro più chiacchierato del momento dagli attacchi sociale: "Facciamo un grande in bocca a lupo a Matteo Berrettini che si è infortunato e chiediamo agli haters di non rompere le balle ancora con la storia del fidanzamento con Melissa Satta che è un'Offesa per tutti, e un'Offesa all'intelligenza". Nel corso di Viva Rai2! lo showman siciliano prende le difese del tennista romano attaccato in questi giorni dai leoni da testiera per la sua vita sentimentale. "Tu dimmi se uno perde perché ha la fidanzata!? Allora quelle prima? Berrettini è stato sempre fidanzato... se uno come Casciari non ha la fidanzata lo capisci perché - ironizza lo showman scherzando con il suo compagno di viaggio Mauro Casciari, al suo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023)difende il tennista azzurro più chiacchierato del momento dagli attacchi sociale: "Facciamo un grande in bocca a lupo a Matteoche si è infortunato e chiediamo aglis di non rompere le balle ancora con la storia del fidanzamento con Melissache è un'per tutti, e un'all'". Nel corso di Viva Rai2! lo showman siciliano prende le difese del tennista romano attaccato in questi giorni dai leoni da testiera per la sua vita sentimentale. "Tu dimmi se unoperché ha la fidanzata!? Allora quelle prima?è stato sempre fidanzato... se uno come Casciari non ha la fidanzata lo capisci perché - ironizza lo showman scherzando con il suo compagno di viaggio Mauro Casciari, al suo ...

