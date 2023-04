Berlusconi resta ricoverato ma è fuori dalla terapia intensiva (Di lunedì 17 aprile 2023) Per Silvio Berlusconi, 86 anni, il calvario ospedaliero è tutt’altro che terminato ma almeno, dopo 12 giorni di ricovero, l’ex presidente del Consiglio lascia la terapia intensiva. resta dunque all’ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. A consentire il trasferimento, che era in programma per il 16 aprile, è il “costante miglioramento” del suo quadro clinico. Una condizione complessiva di salute della quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri. Silvio Berlusconi. Foto Twitter @le ParisienBerlusconi, le visite quotidiane della famiglia Paolo Berlusconi, il fratello dell’ex premier, arrivando all’ospedale San Raffaele per fare visita al paziente, domenica 16 aprile, ha ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 aprile 2023) Per Silvio, 86 anni, il calvario ospedaliero è tutt’altro che terminato ma almeno, dopo 12 giorni di ricovero, l’ex presidente del Consiglio lascia ladunque all’ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. A consentire il trasferimento, che era in programma per il 16 aprile, è il “costante miglioramento” del suo quadro clinico. Una condizione complessiva di salute della quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri. Silvio. Foto Twitter @le Parisien, le visite quotidiane della famiglia Paolo, il fratello dell’ex premier, arrivando all’ospedale San Raffaele per fare visita al paziente, domenica 16 aprile, ha ...

