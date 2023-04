Berlusconi | prima notte fuori da terapia intensiva | oggi il bollettino

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il Cavaliere ricoverato il 5 aprile scorso sta migliorandotrascorsadal reparto diper Silvio, che da ieri è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria dell’ospedale San Raffaele di Milano. In mattinata è atteso un nuovomedico sulle condizioni di salute di, il quarto da quando il leader di Forza Italia è stato ricoverato il 5 aprile scorso. L’”ulteriore e costante” miglioramento delle condizioni del leader azzurro era stato anticipato, giovedì, dall’ultimofirmato da Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvioe direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, ...

notte trascorsa fuori dal reparto di terapia intensiva per Silvio, che da ieri è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria dell'ospedale San Raffaele di Milano. In mattinata ...'Sta bene', ha detto oggi uscendo dalla struttura pocodelle 20. La notizia delle dimissioni ... 'e il Monza vincenti. Abbracci e auguri al nostro presidente, ti aspettiamo il 5 maggio.... Silvio. Il Cav il suo sogno quirinalizio lo coltiva da molto più tempo di quanto non ... Lui con il Colle ci si bruciò il fondo dei pantaloni già con laelezione dell'attuale Capo ...

Berlusconi, prima notte nel reparto di degenza ordinaria del San Raffaele: oggi il bollettino La Repubblica

Dopo 12 giorni di ricovero, Silvio Berlusconi lascia il reparto di terapia intensiva. L'ex premier è arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano lo scorso 5 aprile insieme ...