Berlusconi | nuovo bollettino | «Risposta a cure ha permesso trasferimento»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Nuovo bollettino su Berlusconi: 'La risposta alle cure ha consentito il trasferimento in un reparto ordinario' - CalcioFinanza : Nuovo bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi: «Lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito… - discoradioIT : 'Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali'. Così dal nuovo bollettino medico dell'ospedale San… - localteamtv : Berlusconi, attesa per il nuovo bollettino medico dopo lo spostamento del leader di Forza Italia dalla terapia inte… - Gazzettino : Berlusconi, ultime notizie: prima notte fuori dalla terapia intensiva, oggi nuovo bollettino medico -

... Silvioha trascorso la prima notte nel reparto di degenza ordinaria dell'ospedale San Raffaele di Milano. È previsto in mattinata unbollettino medico sulle condizioni di salute del ...In mattinata è atteso unbollettino medico sulle condizioni di salute di, il quarto da quando il leader di Forza Italia è stato ricoverato il 5 aprile scorso., ricoverato ...Quando lavorava confu messo in guardia su Dell'Utri'. L'editore smentisce Erano i tempi ... se ne andò altrove trovando spazio su La7 , dove non dovette neppure cercare untitolo alla ...

Silvio Berlusconi fuori dal reparto di terapia intensiva, attesa per il nuovo bollettino Sky Tg24

Dopo 12 giorni di ricovero, Silvio Berlusconi lascia il reparto di terapia intensiva. L'ex premier è arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano lo scorso 5 aprile insieme ...StrettoWeb Ascolta l'articolo Silvio Berlusconi ha trascorso la decima notte nella sua stanza del San Raffaele di Milano, dove è ricoverato dallo scorso mercoledì. La causa è un’infezione polmonare le ...