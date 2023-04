Berlusconi in degenza ordinaria | Risponde alle cure | dicono i medici

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo dodici giorni trascorsi nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, Silvioè stato trasferito ieri in un reparto di. Questa mattina è arrivata la conferma in un bollettino firmato da Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex premier, e dal professor Fabio Ciceri: nel testo si legge che "lo stato clinico e la rispostahanno consentito il trasferimento del presidente Silvioin un reparto di". L'ex premier è ricoverato per le conseguenze di una leucemia mielomonocitica cronica: oggi ha ricevuto la visista di Orazio Fascina, il padre della compagna Marta, mentre ieri si sono visti il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, oltre al fratello Paolo e ...