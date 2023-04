Berlusconi, il bollettino conferma il miglioramento e trasferimento a reparto ordinario del San Raffaele (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo la notizia delle dimissioni dell’ex premier Silvio Berlusconi dalla terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, arriva la conferma del miglioramento del Cavaliere dal bollettino medico dell’ospedale. “Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del Presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali”, recita il bollettino diffuso dal professor Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Rassicurazioni, seppur ancora caute, sono arrivate ieri dal fratello Paolo e dal suocero Orazio Fascina che, uscendo dalla struttura, ai giornalisti hanno detto: “Sta bene”. Questo è il tredicesimo giorno di permanenza in ospedale per il ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo la notizia delle dimissioni dell’ex premier Silviodalla terapia intensiva dell’ospedale San, arriva ladeldel Cavaliere dalmedico dell’ospedale. “Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito ildel Presidente Silvioin undi degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali”, recita ildiffuso dal professor Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Rassicurazioni, seppur ancora caute, sono arrivate ieri dal fratello Paolo e dal suocero Orazio Fascina che, uscendo dalla struttura, ai giornalisti hanno detto: “Sta bene”. Questo è il tredicesimo giorno di permanenza in ospedale per il ...

