“Berlusconi fuori dalla terapia intensiva, risponde alle cure”: il nuovo bollettino medico (Di lunedì 17 aprile 2023) Quella appena passata è stata la prima notte trascorsa fuori dal reparto di terapia intensiva per l’ex premier Silvio Berlusconi, che da ieri è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria dell’ospedale San Raffaele di Milano: oggi è arrivato il quarto bollettino medico dal ricovero. Il bollettino medico su Berlusconi firmato da Zangrillo e Ciceri «Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali». Lo si legge nel bollettino medico a firma di Alberto Zangrillo e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Quella appena passata è stata la prima notte trascorsadal reparto diper l’ex premier Silvio, che da ieri è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria dell’ospedale San Raffaele di Milano: oggi è arrivato il quartodal ricovero. Ilsufirmato da Zangrillo e Ciceri «Al momento lo stato clinico e la rispostahanno consentito il trasferimento del presidente Silvioin un reparto di degenza ordinaria. Proseguono lee il monitoraggio dei parametri funzionali». Lo si legge nela firma di Alberto Zangrillo e ...

