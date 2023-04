Berlusconi fuori dalla terapia intensiva dopo 12 giorni: le condizioni del Cavaliere (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr – Silvio Berlusconi è uscito dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, dopo 12 giorni da cardiopalma e da continui aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Berlusconi fuori dalla terapia intensiva Berlusconi lascia la terapia intensiva dell’ospedale e viene trasferito in un altro reparto. Questo grazie al “costante miglioramento” (così è stato definito) del suo quadro clinico, come confermato dal primario Fabio Ciceri e anche dal medico personale dell’ex presidente del Consiglio, Alberto Zangrillo. Il fratello Paolo, fuori alla struttura, è stato assediato dai cronisti e ha risposto “sì” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr – Silvioè uscito dal reparto didell’ospedale San Raffaele di Milano,12da cardiopalma e da continui aggiornamenti sulle suedi salute.lascia ladell’ospedale e viene trasferito in un altro reparto. Questo grazie al “costante miglioramento” (così è stato definito) del suo quadro clinico, come confermato dal primario Fabio Ciceri e anche dal medico personale dell’ex presidente del Consiglio, Alberto Zangrillo. Il fratello Paolo,alla struttura, è stato assediato dai cronisti e ha risposto “sì” ...

