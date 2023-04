Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva, Zangrillo: “Una persona di grande tenacia e che guarda con grande fiducia al futuro (Di lunedì 17 aprile 2023) “Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali”. È quanto si legge nel bollettino diffuso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia, si trova ricoverato dal 5 aprile scorso. Il bollettino sulle condizioni di salute dell’ex premier, il quarto dall’inizio del ricovero, è firmato dal professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia dell’ex premier e primario di terapia intensiva del San Raffaele e dal professor Fabio Ciceri, primario di ematologia dello stesso ospedale. “Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva, io non l’ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvioin un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali”. È quanto si legge nel bollettino diffuso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia, si trova ricoverato dal 5 aprile scorso. Il bollettino sulle condizioni di salute dell’ex premier, il quarto dall’inizio del ricovero, è firmato dal professor Alberto, medico didell’ex premier e primario didel San Raffaele e dal professor Fabio Ciceri, primario di ematologia dello stesso ospedale. “, io non l’ho ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 4maipiu4 : RT @CesareSacchetti: Berlusconi avrebbe lasciato la terapia intensiva solamente oggi nonostante sono 12 giorni che escono bollettini fotoco… - ferillo2 : RT @CesareSacchetti: Berlusconi avrebbe lasciato la terapia intensiva solamente oggi nonostante sono 12 giorni che escono bollettini fotoco… - CesareSacchetti : Berlusconi avrebbe lasciato la terapia intensiva solamente oggi nonostante sono 12 giorni che escono bollettini fot… - Veleno_Q_B : RT @LaVeritaWeb: Dopo 12 giorni di ricovero per le conseguenze della leucemia, Silvio va in reparto ordinario. Alberto Zangrillo: «Costante… - Nadia40081344 : @laura_ceruti Iscritti, non vuol dire vontanti, digli al tuo capo, che Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva,… -